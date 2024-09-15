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21:19, 15 сентября 2024Мир

Во Франции заявили о скорой необратимой войне

Филиппо: НАТО собирается сделать мировой конфликт необратимым до победы Трампа

Фото: Alina Smutko / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал о намерении ряда стран НАТО сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа», — отметил политик.

При этом он предостерег от принятия решения о разрешении Украине использовать западное оружия для ударов вглубь территории России, подчеркнув, что это «воспламенит порох».

По его словам, Франции необходимо перестать идти на поводу Североатлантическому альянсу и заниматься эскалацией ситуации.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что большинство граждан США не хотят финансировать конфликт на Украине за счет бюджета Вашингтона.

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      Марина Совина
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