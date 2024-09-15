MWM: ВСУ теряют американские танки Abrams со значительной скоростью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют танки Abrams со значительной скоростью, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Автор материала указал на последние снимки, полученные из зоны специальной военной операции (СВО). «Темпы потери украинскими войсками танков Abrams значительно возросли», — оценил он их.

По данным издания, более 20 из 31 танка, поставленных американской стороной Украине, были уничтожены, выведены из строя или захвачены. При этом сами украинские бойцы в интервью западным СМИ жалуются на характеристики этой модели. Они ссылаются на технические проблемы, такие как низкое сопротивление электронных компонентов воздействию конденсата.

Автор отметил, что из-за огромных размеров машина «привлекает к себе особенно много огня» и становится легкой мишенью.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что ВСУ избегают применения поставленных западными странами танков на поле боя из-за рисков потерять их, поэтому боевые машины простаивают.