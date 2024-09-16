Алиев и Блинкен обсудили мирное соглашение между Ереваном и Баку

Блинкен обсудил по телефону с Алиевым мирное соглашение между Ереваном и Баку

Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили по телефону важность мирного соглашения между Ереваном и Баку. Представитель Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон планирует и впредь прилагать все усилия для достижения мира в регионе.

«Отметив в ходе разговора, что в регионе уже достигнут мир, глава государства подчеркнул, что в результате усилий азербайджанской стороны сформировались новые, основанные на справедливости и международном праве, реалии и статус-кво», — говорится в сообщении.

Алиев также заявил, что Еревану следует отказаться от территориальных претензий к Баку.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что текст мирного договора согласован Ереваном и Баку на 80 процентов. По его словам, Азербайджану было предложено подписать в ближайшее время уже согласованные положения.