Российского военкора госпитализировали с черепно-мозговой травмой после нападения

В Белгороде корреспондента «России» Коробова госпитализировали после нападения

В Белгороде военного корреспондента телеканала «Россия» Александра Коробова госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

«Обстоятельства произошедшего неизвестны — ведется доследственная проверка», — отметил источник.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что военкор Коробов якобы скончался после нападения. Украинская спецслужба опубликовала видео слежки за Коробовым и фото с неким окровавленным телом, лежащим на земле.