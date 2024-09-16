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18:19, 16 сентября 2024Силовые структуры

Российского военкора госпитализировали с черепно-мозговой травмой после нападения

В Белгороде корреспондента «России» Коробова госпитализировали после нападения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Белгороде военного корреспондента телеканала «Россия» Александра Коробова госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

«Обстоятельства произошедшего неизвестны — ведется доследственная проверка», — отметил источник.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что военкор Коробов якобы скончался после нападения. Украинская спецслужба опубликовала видео слежки за Коробовым и фото с неким окровавленным телом, лежащим на земле.

Варвара Митина
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