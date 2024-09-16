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11:55, 16 сентября 2024Силовые структуры

Нападение в школе в Челябинске связали с новой суицидальной игрой

Силовики проверяют информацию о новой суицидальной игре после нападения в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Силовики проверяют информацию о новой суицидальной игре, участником которой, предварительно, мог быть 13-летний ученик школы №68 в Челябинске, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, в школах региона проводились беседы об опасности таких игр, распространяющихся через мессенджеры. Она была обнаружена силовиками еще в июле, новинка стала аналогом ранее запрещенной в России игры, унесшей жизни множества детей.

Для того, чтобы стать участником, нужно было записать себя на видео с рассказом о своих планах. После этого школьникам выдавали инструкции и разные схемы для нападений и вандализма.

О нападении 13-летнего ребенка с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.

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      Артем Соколов
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