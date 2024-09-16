Нападение в школе в Челябинске связали с новой суицидальной игрой

Силовики проверяют информацию о новой суицидальной игре после нападения в школе

Силовики проверяют информацию о новой суицидальной игре, участником которой, предварительно, мог быть 13-летний ученик школы №68 в Челябинске, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, в школах региона проводились беседы об опасности таких игр, распространяющихся через мессенджеры. Она была обнаружена силовиками еще в июле, новинка стала аналогом ранее запрещенной в России игры, унесшей жизни множества детей.

Для того, чтобы стать участником, нужно было записать себя на видео с рассказом о своих планах. После этого школьникам выдавали инструкции и разные схемы для нападений и вандализма.

О нападении 13-летнего ребенка с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.