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17:59, 16 сентября 2024Россия

Автомобиль с пропавшей на российской трассе семьей нашли на дне реки

В Волгоградской области со дна реки Еруслан подняли машину с пропавшей семьей

Фото: Joint831 / Wikimedia

В Волгоградской области со дна реки Еруслан подняли машину с пропавшей семьей из Саратовской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

Как стало известно, 15 сентября в полицию Николаевского района обратился россиянин, который рассказал, что накануне потерял связь с сестрой, матерью и отцом, когда они проезжали территорию муниципалитета по пути в родной регион. По словам мужчины, телефоны его родных были недоступны уже сутки.

Следователи выяснили, что 14 сентября около 20:30 по московскому времени автомобиль пропавшей семьи запечатлели камеры федеральной трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Машина на максимально разрешенной скорости проехала 580-й километр автодороги, сразу за которым находилась водная переправа, после чего ее след обрывался. В результате нескольких часов поисков недалеко от этого места водолазы обнаружили транспортное средство с тремя людьми без признаков жизни на дне реки.

В начале апреля в реке Дон в Воронежской области затонул автомобиль с участниками специальной военной операции, которые ехали в Чувашию к родственникам. Поиски двух пассажиров заняли у спасателей пять дней. Водителя обнаружили спустя несколько дней. Выживших среди них не было.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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