Телеведущая Бородина сообщила, что перенесла экстренную операцию

Известная российская телеведущая Ксения Бородина перенесла экстренную операцию. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пришла на чек-ап (комплексное медицинское обследование — прим. «Ленты.ру»), я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию», — написала Бородина.

В разговоре с изданием Super ведущая рассказала, что ей сделали срочную операцию на глаза из-за угрозы отслоения сетчатки. Она добавила, что сейчас с ней все в порядке.

Ранее Бородина высказалась об уехавших из России блогерах. Ведущая заявила, что многие из них покинули страну из-за страха перед проверками налоговой службы.