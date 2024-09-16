Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:11, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Бородина перенесла экстренную операцию

Телеведущая Бородина сообщила, что перенесла экстренную операцию

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известная российская телеведущая Ксения Бородина перенесла экстренную операцию. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пришла на чек-ап (комплексное медицинское обследование — прим. «Ленты.ру»), я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию», — написала Бородина.

В разговоре с изданием Super ведущая рассказала, что ей сделали срочную операцию на глаза из-за угрозы отслоения сетчатки. Она добавила, что сейчас с ней все в порядке.

Ранее Бородина высказалась об уехавших из России блогерах. Ведущая заявила, что многие из них покинули страну из-за страха перед проверками налоговой службы.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Москвичей предупредили об окончании летней погоды

      Стало известно об уничтожении использовавшихся мирными жителями мостов в Курской области

      Власти сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Белгородской области

      В России сочли идеальным сенатором депутата Рады с 25-летним стажем и сына экс-главы СБУ

      Бородина перенесла экстренную операцию

      В ВСУ признали контакты с задержанным по делу о покушении на Трампа

      В США раскритиковали модернизацию самолета времен Трумэна

      В Финляндии задержали подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина

      Россияне назвали самые частые ошибки при ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше