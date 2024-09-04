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14:37, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Бородина высказалась об уехавших из России блогерах

Бородина заявила, что многие блогеры покинули Россию из-за страха перед ФНС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что многие блогеры уехали из России из-за страха перед проверками Федеральной налоговой службы (ФНС). Слова телезвезды передает KP.RU.

Ведущая отметила, что, узнав о проблемах крупных блогеров с ФНС, многие их коллеги испытали страх. По словам Бородиной, она, как и некоторые другие блогеры, тогда обратилась в налоговую, чтобы узнать, нет ли у нее проблем в этой сфере.

«Но многие испугались и совершили ошибки. Первое, что делали, услышав слово "налоги", "закон", посчитав, что сейчас будут карать, люди первым делом собирали чемодан и убегали», — высказалась она. Однако, по мнению Бородиной, в такой ситуации следует нанять компетентного юриста и бухгалтера, сообщить налоговой о своей деятельности и узнать, что можно исправить.

В 2023 году на фоне обвинения блогерш Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной в уклонении от уплаты налогов стало известно, что ФНС проверит ряд других артистов и инфлюэнсеров. В список, публикуемый СМИ, попала и Бородина. Однако телеведущая тогда опровергла слухи о проблемах с налоговой и обвинила прессу в распространении недостоверной информации о ней.

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      Олег Давыдов
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