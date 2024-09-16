Британский журналист выступил с призывом по конфликту на Украине

The Guardian: разрешение Британии на удары по РФ будет ошибкой ядерных масштабов

Великобритания совершит огромную ошибку, если даст разрешение Украине на удары вглубь территории России. Об этом написал журналист Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.

«Разрешение использовать британские дальнобойные ракеты против России может стать ошибкой ядерных масштабов. Вооруженное позерство британских военных руководителей было бессмысленным», — посетовал автор статьи.

Дженкинс подчеркнул, что поддержка Владимира Зеленского со стороны Запада лишь усугубляет политическую обстановку в мире. По словам журналиста, «западные политики, строящие из себя крутых парней, не оказывают миру никакой услуги, постоянно обещая Зеленскому полную победу».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что у Украины есть законное право атаковать цели на территории России. В альянсе также не видят рисков перерастания украинского конфликта в мировую ядерную войну.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что план урегулирования конфликта Владимира Зеленского, который подразумевает нанесение ударов дальнобойным оружием по территории России, может быть принят США. Политик также добавил, что сложно прогнозировать решение, которое может принять руководство Штатов на основании представленного нового плана.