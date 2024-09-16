Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:38, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Британский журналист выступил с призывом по конфликту на Украине

The Guardian: разрешение Британии на удары по РФ будет ошибкой ядерных масштабов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Великобритания совершит огромную ошибку, если даст разрешение Украине на удары вглубь территории России. Об этом написал журналист Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.

«Разрешение использовать британские дальнобойные ракеты против России может стать ошибкой ядерных масштабов. Вооруженное позерство британских военных руководителей было бессмысленным», — посетовал автор статьи.

Дженкинс подчеркнул, что поддержка Владимира Зеленского со стороны Запада лишь усугубляет политическую обстановку в мире. По словам журналиста, «западные политики, строящие из себя крутых парней, не оказывают миру никакой услуги, постоянно обещая Зеленскому полную победу».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что у Украины есть законное право атаковать цели на территории России. В альянсе также не видят рисков перерастания украинского конфликта в мировую ядерную войну.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что план урегулирования конфликта Владимира Зеленского, который подразумевает нанесение ударов дальнобойным оружием по территории России, может быть принят США. Политик также добавил, что сложно прогнозировать решение, которое может принять руководство Штатов на основании представленного нового плана.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Известного военкора едва не убили в Белгороде. Его выслеживала украинская разведка, но журналист выжил

      В Центробанке заявили о необходимости ужесточить политику для борьбы с инфляцией

      Написавшая SOS на окне многоэтажки россиянка выпала с шестого этажа

      Дом приемного отца Милохина попытались сжечь

      В Краснодаре начали проверку инцидента со стрельбой

      В НАТО оценили угрозу ядерной войны из-за России

      Армия России станет второй по численности в мире

      В Белгороде напали на военкора

      Британский журналист выступил с призывом по конфликту на Украине

      В ФРГ сообщили об отмене пресс-конференции Токаева и Шольца по инициативе Астаны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше