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16:44, 16 сентября 2024Россия

В России высказались об основе нового плана Зеленского по урегулированию конфликта

Депутат Чепа заявил, что судьба многих лидеров стран НАТО зависит от Украины

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

План урегулирования конфликта президента Украины Владимира Зеленского, который подразумевает нанесение ударов дальнобойным оружием по территории России, может быть принят США, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Странной кажется новость о подготовке мирного плана параллельно с сообщениями об ударах вглубь России. Понятно, что все слова о мире носят только декларативный характер, — заметил Чепа. — И, конечно, вряд ли новый план урегулирования Зеленского как-то увязывается с интересами России».

Политик добавил, что сложно прогнозировать решение, которое может принять руководство США на основании представленного нового плана. Но также он заметил, что политическая судьба многих лидеров стран НАТО зависит от исхода украинского конфликта, потому можно ожидать и разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием Запада по России.

«К сожалению, с учетом того, что ситуация для Украины становится все сложнее и сложнее, мы можем увидеть и решения, которые будут иметь самые серьезные последствия», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что новый план по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Сергей Лещенко.

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