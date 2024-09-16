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11:40, 16 сентября 2024Ценности

Бритни Спирс опубликовала архивное фото с обнаженной грудью

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс опубликовала архивное откровенное фото. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 42-летняя поп-исполнительница запечатлена в белых плавках от бикини, сжимающей обнаженную грудь и держащей розу. Ее глаза подведены черным карандашом, а на шее присутствуют жемчужные ожерелья с камнем.Ее волосы уложены в пышную прическу.

«Мои снимки прошлого года, которые имеют смысл! Думаю, это полезно для самоидентичности, самосознания и самооценки. Я не могу передать, сколько людей я исключила из своего общества за последний год из-за игр разума... (...) люди действительно могут испортить твою уверенность в себе, особенно если ты слишком открытый человек», — подписала знаменитость пост, который набрал 293 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде. Тогда певица предстала перед камерой в оголяющем тело мини-платье с красными сияющими аппликациями.

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      Карина Черных
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