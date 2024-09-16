Бритни Спирс станцевала на камеру в оголяющем тело наряде

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя артистка поделилась видео, на котором предстала в оголяющем тело мини-платье с красными сияющими аппликациями. На размещенных кадрах видно, что она надела под изделие розовые стринги от бикини, а от бюстгальтера отказалась. Также она примерила черные туфли на небольшом каблуке и красную шляпу.

На протяжении всего ролика знаменитость принимала откровенные позы и приподнимала низ платья. В некоторых моментах она смеялась и широко улыбалась.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс попыталась избавиться от бикини во время танца.