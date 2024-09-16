Делу о миллиардных хищениях у Минобороны России предрекли увеличение ущерба

ТАСС: сумма хищений у Минобороны в Красноярске может достичь 2,5 млрд руб

Следственные органы предрекли двукратное увеличение ущерба по уголовному делу о хищениях при строительстве центра управления связи Минобороны России в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство перевело компании «ЕРСМ Сибири», гендиректором которой является Роман Безруков, 2,9 миллиарда рублей. Сумма похищенного может превысить 2,5 миллиарда рублей.

16 сентября сообщалось о задержании бизнесмена. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, с мая 2021 по март 2023 года он с соучастниками вступил в сговор с целью хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. В результате фиктивных финансовых операций под видом закупки материалов для строительства военного центра было похищено 993,812 миллиона рублей.