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12:13, 16 сентября 2024Силовые структуры

После хищения миллиарда рублей у Минобороны России возбудили дело

МВД возбудило дело о хищении 1 млрд рублей у МО на стройке в Красноярске
Начало событий в новости Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следователи МВД возбудили уголовное дело о хищении почти одного миллиарда рублей у Минобороны России при строительстве центра управления связи в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование ведется по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По подозрению в совершении преступления полицейские задержали гендиректора компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова.

По версии следствия, с мая 2021 по март 2023 года он с соучастниками вступил в сговор с целью хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. В результате фиктивных финансовых операций под видом закупки материалов для строительства военного центра было похищено 993 миллиона 812 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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