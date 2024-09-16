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12:02, 16 сентября 2024Силовые структуры

Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны

Главу «ЕРСМ Сибири» Безрукова задержали за хищение 1 млрд руб. у Минобороны

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Главу «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова задержали по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Безруков подозревается в причастности к преступлению.

Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по март 2023 года глава «ЕРСМ Сибири» и неустановленные лица вывели в теневой финансовый оборот не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей, которые были выделены для закупки материалов и оказания услуг в рамках исполнения госконтракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России потребовал продлить арест подельнику экс-замглавы Минобороны России.

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      Илона Палей
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