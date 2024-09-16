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23:41, 16 сентября 2024Бывший СССР

Десятки пациентов дома престарелых эвакуировали в ЛНР из-за природного пожара

В ЛНР 85 пациентов дома престарелых эвакуировали из-за природного пожара

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В Луганской народной республике (ЛНР) десятки пациентов дома престарелых эвакуированы в центральную городскую больницу из-за природного пожара. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В селе Валуйское огнем повреждены десять частных жилых домов. Пострадали два человека. Проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица Луганская», — добавили в ведомстве. К тушению пожара привлекли 120 человек и 23 единицы техники.

Ранее стало известно, что ландшафтный пожар, распространившийся на два поселка в Антрацитовском районе ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода. Пожары на территории республики, как следует из последних публикаций МЧС, возникают с начала лета из-за сильнейшей засухи. 14 сентября огонь достиг поселков Степное и Лесное.

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      Маргарита Пименова
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