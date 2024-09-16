Дом приемного отца Милохина попытались сжечь

Shot: неизвестные кинули коктейль Молотова в дом приемного отца Дани Милохина

В Краснодарском крае неизвестные попытались поджечь дом приемного отца российского TikTok-блогера Дани Милохина, кинув коктейль Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам приемного отца блогера Дмитрия Тюленева, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 сентября. Он поделился, что услышал мощный хлопок, после чего выбежал во двор и увидел горящие стройматериалы. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь.

Позднее мужчина обнаружил записку во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — в зону проведения спецоперации. «Теперь мы не спим ночью, теперь мы дежурства ведем по ночам», — рассказал Тюленев, добавив, что дети были вынуждены перейти на домашнее обучение.

Ранее Даня Милохин предположил, что его возненавидели в России за то, что он спел гимн Украины во время стрима с блогером и своим другом Артуром Бабичем. Тиктокер пояснил, что исполнил гимн в поддержку приятеля, который является украинцем.