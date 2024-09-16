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12:42, 16 сентября 2024Ценности

Экс-участница Pussycat Dolls в мини-юбке снялась в откровенной позе в честь 43-летия

Экс-участница Pussycat Dolls Эшли Робертс снялась в мини-юбке в честь 43-летия
Эшли Робертс

Эшли Робертс . Фото: @iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном образе в честь 43-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница группы Pussycat Dolls примерила по случаю праздника серебристый костюм, состоящий из мини-юбки с разрезами, открывающими бедра, и топа с глубоким декольте. Она надела босоножки в тон на шпильках, распустила волосы и сделала макияж в коричневой гамме.

Фото: @iamashleyroberts

В рамках устроенной фотосессии знаменитость позировала, сидя на стуле с широко расставленными ногами. В то же время ее запечатлели во время поедания торта руками.

В июле американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике в честь 55-летия.

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      Карина Черных
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