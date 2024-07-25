Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике в честь своего 55-летия

Дженнифер Лопес показала фигуру в белом купальнике в честь своего 55-летия

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике в честь своего 55-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белом слитном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом упомянутый наряд демонстрировал ее грудь и бедра. Звезда надела несколько золотых браслетов, серьги и кольцо. Вдобавок на ее шее была тонкая цепочка с кулоном.

Кроме того, Лопес собрала волосы в высокий хвост и нанесла макияж с акцентом на глаза. «Это я... сейчас», — подписала исполнительница пост.

Ранее в июле Дженнифер Лопес смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци. Знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в расшитом цветами коротком комбинезоне с глубоким декольте.