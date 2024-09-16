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20:36, 16 сентября 2024Культура

Элджей проиграл на ставках несколько миллионов рублей

Рэпер Элджей рассказал, что проиграл на ставках 3,5 миллиона рублей за одну ночь

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) рассказал, что проиграл на ставках 3,5 миллиона рублей за одну ночь. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам музыканта, он сделал всего две ставки на финал киберспортивного турнира по Dota 2 — 2,5 миллиона и 1 миллион рублей. Однако перепутал команды, из-за чего проиграл все поставленные деньги.

«Они местами поменялись. Я думал, что красные выигрывают», — рассказал Элджей.

Ранее сообщалось, что Элджей повздорил с корреспондентом из-за вопроса.

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      Андрей Шеньшаков
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