Элджей попытался выбить телефон из рук корреспондента после вопроса о долгах Ивлеевой

Shot: Элджей напал на корреспондента после вопроса о помощи Ивлеевой с долгами

Исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) попытался выбить телефон из рук корреспондента Shot на перроне московского вокзала после того, как разговор зашел о долгах его бывшей жены Анастасии Ивлеевой. Ролик опубликован в Telegram-канале издания.

У Илвеевой заблокировали счета из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным Shot, за последние две недели задолженность выросла на 135 тысяч рублей, до 11,5 миллиона рублей. В связи с этим ей грозит запрет на выезд за границу. В разговоре корреспондент спросил, не просила ли она Элджея о помощи.

После попытки ударить по телефону музыкант не стал продолжать нападение, а остался стоять перед поездом, в то время как человек из его окружения пытался уговорить корреспондента прекратить съемку.

В 2021 году состояние Ивлеевой оценивалось в 2,7 миллиона долларов. В декабре РБК со ссылкой на собственные источники утверждал, что ее задолженность может составлять порядка 130 миллионов рублей.