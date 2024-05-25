Названа сумма задолженности Ивлеевой перед налоговой

Ивлеева оказалась должна налоговой 11 миллионов рублей

Блогер, актриса и ведущая Анастасия Ивлеева оказалась должна налоговой службе более 11 миллионов рублей. Эту сумму назвало издание Baza в своем Telegram-канале.

Общая сумма задолженности Ивлеевой, по данным портала, составляет 11 217 613 рублей. За какой период блогеру начислили долг, не уточняется.

В декабре 2023 года РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что задолженность Ивлеевой может быть в 10 раз больше озвученной Baza в эту субботу, 25 мая. Портал сообщал, что блогер может быть должна ФНС более 130 миллионов.

Состояние блогера по данным на 2021 год оценивалось в 2,7 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. 2 мая блогер оспорила штраф.