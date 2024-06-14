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13:14, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Названо возможное последствие неуплаты налогов для Ивлеевой

Ивлеевой могут запретить выезд за границу из-за неоплаченного долга перед ФНС

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Блогерше Анастасии Ивлеевой могут запретить выезд за границу из-за неоплаченного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Возможное последствие неуплаты налогов для блогерши было названо в публикации Shot в Telegram.

В начале мая налоговая отправляла Ивлеевой требование оплатить долг по налогам. Тогда блогершу предупредили, что в случае, если она этого не сделает, ей могут заблокировать банковские счета и запретить выезд из России.

Отмечается, что Ивлеева долг не погасила. По данным издания, за это блогерша уже получила два штрафа по 1,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета Ивлеевой. Отмечалось, что долг блогерши перед ФНС составил более 11,3 миллиона рублей.

В мае сообщалось, какую сумму составил долг Ивлеевой перед налоговой. Отмечалось, что его размер — 11 217 613 рублей.

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