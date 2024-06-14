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10:48, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

Shot: ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долга более 11,3 миллиона рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской блогерши Анастасии Ивлеевой из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По информации издания, ФНС заморозила счета Ивлеевой из-за долгов. Отмечается, что на данный момент блогерша задолжала налоговой больше 11,3 миллиона рублей.

В мае также сообщалось, что Ивлеева должна налоговой более 11 миллионов рублей. Тогда утверждалось, что общая сумма задолженности составляла 11 217 613 рублей.

В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Анастасия Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов (более 238 миллионов рублей по нынешнему курсу). 25-е место досталось Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По данным издания, он заработал за год 1,8 миллиона долларов (более 158 миллионов рублей).

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      Олег Давыдов
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