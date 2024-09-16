Эстонское военное предприятие начнет производить на Украине антидроновые системы

Bloomberg: эстонское FT начнет производить на Украине антидроновые системы

Эстонское военное предприятие Frankenburg Technologies (FT) начнет производить на Украине антидроновые ракетные системы. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает издание Bloomberg.

«Недавно созданная эстонская оборонная компания объявила, что начнет производить на Украине ракетные системы для защиты от беспилотников», — говорится в публикации. Отмечается, что страна сталкивается со все более интенсивными действиями российской авиации.

В материале говорится, что эстонскую FT возглавили ведущие представители военно-промышленного комплекса страны.

Ранее на Украине рассказали о беспилотниках собственного производства дальностью 1,5 тысячи километров. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, при этом украинской оборонной промышленности не хватает финансирования для производства оружия в достаточных объемах.