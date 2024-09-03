На Украине рассказали о ракетах собственного производства дальностью 1,5 тысячи километров

Министр Камышин: у Украины есть ракеты дальностью действия 1,5 тысячи километров

У Украины имеются дроны и ракеты собственного производства с дальностью действия в 1,5 тысячи километров. Об этом CNN заявил министр республики по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров. (...) И вы видели, что они эффективны», — рассказал чиновник, добавив, что украинской оборонной промышленности не хватает финансирования для производства оружия в достаточных объемах.

Ранее Камышин заявлял, что Киев хочет отправить на фронт Вооруженным силам Украины наземные военные роботы. По его словам, наземные роботы поступят на фронт в ближайшие 12 месяцев. Производить большинство из них планируется на Украине, уточнил Камышин.