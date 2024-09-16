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11:06, 16 сентября 2024Мир

Еврокомиссар Бретон назвал управление фон дер Ляйен сомнительным и подал в отставку

Член ЕК Бретон назвал сомнительным управление фон дер Ляйен и подал в отставку

Фото: Yves Herman / Reuters

Французский еврокомиссар Тьерри Бретон подал в отставку с поста исполнительного органа блока, назвав управление главы Европейской Комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сомнительным. Об этом сообщает Reuters.

Бретон опубликовал письмо, в котором рассказал, что председатель Еврокомиссии «несколько дней назад» попросила Францию ​​отозвать его кандидатуру от страны на пост сенатора ЕК в пользу «якобы более влиятельного портфеля».

«В свете последних событий — еще одного свидетельства сомнительного управления — я вынужден заключить, что больше не могу исполнять свои обязанности в Коллегии», — заявил Бретон в письме.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен давит на некоторые страны Евросоюза (ЕС), чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола. Все это делается для соблюдения гендерного равенства. По словам трех дипломатов из Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен оказывала давление как минимум на пять стран ЕС, включая Мальту и Словению.

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      Виктория Кондратьева
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