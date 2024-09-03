Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 3 сентября 2024Мир

На Западе рассказали о жестком требовании фон дер Ляйен

Politico: фон дер Ляйен требует от ЕС выдвигать женщин на посты еврокомиссаров
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на некоторые страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола. Все это делается для соблюдения гендерного равенства, пишет газета Politico.

«Фон дер Ляйен усиливает давление на страны ЕС с призывом выдвигать женщин в следующий состав Еврокомиссии по мере того, как она стремится предотвратить потенциальное унижение от составления команды, где преобладают мужчины», — говорится статье со ссылкой на европейских чиновников.

По словам трех дипломатов из Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен оказывала давление по меньшей мере на пять стран Евросоюза, включая Мальту и Словению. Политик также призывала выдвигать двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в дальнейшем выбрать между кандидатами, сказано в материале.

При этом в конце августа иностранные СМИ писали, что страны ЕС проигнорировали требование Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами. Как отметили авторы статьи, такое поведение правительств стран Евросоюза демонстрирует «беспрецедентный уровень неуважения» к главе ЕК.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что некоторые политики внутри Евросоюза «мутят воду» в дискурсе об Украине и возлагают вину «не на захватчика, а на захваченных».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

      На Западе рассказали о жестком требовании фон дер Ляйен

      Украина пыталась атаковать два региона России

      Мужчина начал платить жене за секс по необычной причине

      Популярная модель похвасталась фигурой в купальнике

      В России спрогнозировали курс Евросоюза к авторитаризму из-за одного политика

      ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области

      В Госдуме определили характер новой программы льготной ипотеки

      Генерал Попов почти закончил ознакомление с делом об афере

      Появились подробности биографии брата Павла Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше