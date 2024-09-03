На Западе рассказали о жестком требовании фон дер Ляйен

Politico: фон дер Ляйен требует от ЕС выдвигать женщин на посты еврокомиссаров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на некоторые страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола. Все это делается для соблюдения гендерного равенства, пишет газета Politico.

«Фон дер Ляйен усиливает давление на страны ЕС с призывом выдвигать женщин в следующий состав Еврокомиссии по мере того, как она стремится предотвратить потенциальное унижение от составления команды, где преобладают мужчины», — говорится статье со ссылкой на европейских чиновников.

По словам трех дипломатов из Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен оказывала давление по меньшей мере на пять стран Евросоюза, включая Мальту и Словению. Политик также призывала выдвигать двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в дальнейшем выбрать между кандидатами, сказано в материале.

При этом в конце августа иностранные СМИ писали, что страны ЕС проигнорировали требование Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами. Как отметили авторы статьи, такое поведение правительств стран Евросоюза демонстрирует «беспрецедентный уровень неуважения» к главе ЕК.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что некоторые политики внутри Евросоюза «мутят воду» в дискурсе об Украине и возлагают вину «не на захватчика, а на захваченных».