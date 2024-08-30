Глава ЕК заявила о необходимости сильной оборонной опоры ЕС даже при НАТО

Фон дер Ляйен: ЕС нужна более сильная оборонная опора, несмотря на НАТО

Европейскому союзу (ЕС) нужна гораздо более сильная европейская оборонная опора, несмотря на то, что НАТО должен оставаться центром коллективной обороны Европы. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на международной конференции по безопасности GLOBSEC Forum в Праге, сообщает ТАСС

«Мы уже добились беспрецедентного прогресса. Государства-члены увеличили свои расходы на оборону [с начала конфликта на Украине] с чуть более 200 миллиардов евро (...) до почти 300 миллиардов евро в этом году», — сказала глава ЕК.

Однако председатель Еврокомиссии подчеркнула, что этого недостаточно, поскольку даже если европейцы серьезно отнесутся к текущим угрозам безопасности, потребуются время и огромные инвестиции для реструктуризации европейской оборонной промышленности. По ее словам, цель ЕС должна заключаться в создании оборонного производства континентального масштаба.

Ранее фон дер Ляйен пообещала превратить Евросоюз в оборонный блок. Чиновница пообещала, что в ближайшие пять лет ее работа в качестве главы ЕК сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза.