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09:39, 29 августа 2024Мир

В ЕС решили проигнорировать одно требование фон дер Ляйен

Handelsblatt: в ЕС проигнорировали требование фон дер Ляйен о гендерных квотах
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) проигнорировали требование председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Страны ЕС проигнорировали требование фон дер Ляйен, а подавляющее большинство из них хотят отправить мужчин в Брюссель. Только четыре страны — Хорватия, Финляндия, Швеция и Испания — пока предложили женщину на пост нового комиссара ЕС», — передает издание.

Авторы материала отмечают, что такое поведение правительств стран Евросоюза демонстрирует «беспрецедентный уровень неуважения» к главе ЕК.

18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы Еврокомиссии. При вступлении на пост, она заявила, двумя кандидатами в новый состав европейского органа исполнительной власти от каждой страны ЕС должны стать мужчина и женщина.

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      Дарья Устьянцева
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