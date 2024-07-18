Глава ЕК заявила о гендерных квотах для нового состава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: кандидатами в ЕК от каждой страны должны стать мужчина и женщина

Двумя кандидатами в новый состав Еврокомиссии (ЕК) от каждой страны Европейского союза (ЕС) должны стать мужчина и женщина. О гендерных квотах заявила новоизбранная председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также сообщила, что проведет интервью с кандидатами и выберет «лучших, которые разделяют приверженность Европе». Председатель ЕК пообещала «стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии».

18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы Еврокомиссии. В своей предвыборной программе она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.