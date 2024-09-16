ФСБ сообщила о попытке ВСУ атаковать детский сад в ДНР

ФСБ: в ДНР солдаты ВСУ пытались атаковать детский сад при помощи беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать детский сад в Донецке при помощи беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством, был перехвачен в Кировском районе города. Его пришлось уничтожить накладным зарядом из-за особенности конструкции.

Как уточнили в ФСБ, еще два разведывательных дрона были посажены рядом с промышленным объектом в Куйбышевском районе Донецка. Всего за неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 127 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

Неделей ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы за неделю сорвали 150 атак со стороны солдат ВСУ в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в Кировском районе Макеевки. Взрывотехники ФСБ нейтрализовали их и уничтожили взрывчатку.