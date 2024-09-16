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10:12, 16 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами

ФСБ задержала диверсанта с Украины с двумя СВУ для подрыва объектов в России

Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта с двумя самодельными взрывными устройствами (СВУ). Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

Задержанный гражданин, приехавший в Россию из страны СНГ, прошел диверсионно-террористическую подготовку в полевом лагере в Киевской области, а затем получил задание от Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершить диверсию на объекте жизнеобеспечения населения. Транзитом через третьи страны он прибыл в Ростовскую область, изготовил два СВУ и планировал использовать их для подрыва, однако его действия пресекли российские спецслужбы.

У него изъяты средства связи с перепиской с представителем украинской стороны и элементы СВУ. Следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статьям 281 УК РФ («Диверсия») и 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Ранее 16 сентября ФСБ сообщила о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать детский сад в Донецке при помощи беспилотника.

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