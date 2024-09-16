Генсек НАТО заявил о невозможности мира на Украине в долгосрочной перспективе

Столтенберг: мира на Украине не будет, пока она не станет членом НАТО

Мира на Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока она не станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Foreign Policy.

«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», — сказал глава Североатлантического альянса.

При этом он отметил, что у государств-членов НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в блок.

Ранее профессор Чикагского университета США Джон Миршаймер указал на то, что заявления стран Запада о вступлении Киева в НАТО вредны Украине и лишь наносят ей ущерб. Он добавил, что Киев терпит неудачу на поле боя и, в случае вступления в альянс, рискует потерять еще больше людей и территорий.