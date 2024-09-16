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14:22, 16 сентября 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ рассказал о переговорах с руководителем «Росатома» по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с руководителем «Росатома» Лихачевым Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в Вене переговоры с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по вопросу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом Гросси сообщил в социальной сети X.

«Своевременный обмен мнениями с Алексеем Лихачевым из "Росатома", основанный на недавних межведомственных консультациях с Россией в Калининграде и последующих визитах в Украину и Россию», — рассказал глава агентства.

Он добавил, что участники встречи согласились с необходимостью сохранить присутствие миссии МАГАТЭ на атомном объекте.

Ранее Рафаэль Гросси подвел итоги двухлетней миссии на Запорожской АЭС. Он отметил, что все семь неотъемлемых компонентов безопасности станции подорваны «полностью или частично», а ситуация с 2022 года остается «шаткой и нестабильной».

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      Глеб Палехов
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