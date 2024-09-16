Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 16 сентября 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в штанах с карманом на лобке

Фото: @d.avit / @presentspacemag

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для независимой медиаплатформы Present Space. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица запечатлена в обнажающем тело полукорсете без бретелей и штанах белого цвета. Позируя перед камерой, она подняла и согнула одну руку в локте, а другую — засунула в карман. При этом можно заметить, что данный элемент изделия расположен в области лобка знаменитости.

Кроме того, во время съемки Шейк предстала топлес, примерив лишь кожаные коричневые шорты. Также она показала фигуру в облегающем белом платье, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь.

Известно, что упомянутый предмет гардероба показали публике в феврале на Неделе моды в Париже. Креативный директор марки Courreges Николя Ди Феличе объяснил, что старался продемонстрировать на подиуме чувственные образы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Омбудсмен назвала число пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Диетологи призвали не демонизировать газировку и полуфабрикаты

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Напавшего на одноклассников в российской школе ученика обезвредила учительница

      Мать одного из учеников школы в Челябинске рассказала подробности о нападении

      Объявлены лучшие актеры года по версии «Эмми»

      Врач назвала методы борьбы с мигренью

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Обломки затонувшего 168 лет назад парохода обнаружили спустя восемь лет поисков

      Ирина Шейк снялась в штанах с карманом на лобке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше