Ирина Шейк снялась в штанах с карманом на лобке

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для независимой медиаплатформы Present Space. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица запечатлена в обнажающем тело полукорсете без бретелей и штанах белого цвета. Позируя перед камерой, она подняла и согнула одну руку в локте, а другую — засунула в карман. При этом можно заметить, что данный элемент изделия расположен в области лобка знаменитости.

Кроме того, во время съемки Шейк предстала топлес, примерив лишь кожаные коричневые шорты. Также она показала фигуру в облегающем белом платье, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь.

Известно, что упомянутый предмет гардероба показали публике в феврале на Неделе моды в Париже. Креативный директор марки Courreges Николя Ди Феличе объяснил, что старался продемонстрировать на подиуме чувственные образы.