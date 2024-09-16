Кадыров прокатился по Грозному на белорусском мотоцикле

Рамзан Кадыров и мэр Грозного прокатились по городу на мотоцикле Minsk

Глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров прокатились по улицам города на белорусском мотоцикле Minsk. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии», — написал Кадыров.

Он также отметил, что остался доволен увиденным. По его словам, Грозный является «уютным, красивым, цветущим и благоухающим» городом, в котором «сделано все для комфортного проживания и отдыха».

Ранее Рамзан Кадыров присвоил российскому кинорежиссеру Никите Михалкову почетное звание заслуженного деятеля искусств региона. Глава Чечни заявил, что Михалков прибыл в регион в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация».