Катя Лель предсказала судьбу России

Певица Катя Лель заявила, что Россию в ближайшем будущем ждут победа и успех

Катя Лель заявила, что знает будущее и судьбу России и русского языка. Об этом певица сообщила mk.ru.

По словам артистки, ее знакомые парапсихологи, астрологи и те, кто общается со Вселенной напрямую, рассказали ей, чего стоит ожидать россиянам в ближайшем будущем.

«Нас ждет много хорошего, а русский язык будет мировым. Это понятно по песне "Мармеладный", которая стала известна во всем мире. Нас просто готовят к этому. И совсем скоро будет наша победа», — предсказала певица.

Также Лель рассказала, что постоянно получает сообщения из разных стран, жители которых начинают учить русский язык, послушав ее песни.

«Мне сегодня написали из Перу: "Благодаря вам я изучаю русские песни и русский язык". Мне безумно приятно, что люди со всего света сходят с ума по моим трекам и тепло отзываются о России», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Катя Лель намерена записать песню на инопланетном языке.