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12:43, 13 августа 2024Культура

Катя Лель напишет песню в соавторстве с инопланетной расой

Певица Катя Лель выпустит песню на галактическом языке, написанную расой Хамилия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Катя Лель сообщила, что работает над композицией, написанной на «галактическом» языке цивилизацией Хамилия. Об этом сама артистка заявила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Творим Вселенскую мантру любви, которую спустила свыше цивилизация Хамилия. Пора уже принять нам эти чистые энергии. Благодарю высшие силы за доверие. Всему свое время, и это время пришло!» — рассказала Лель.

Ранее сообщалось, что автор хита «Мой шоколадный заяц» Катя Лель впервые прокомментировала конфликт Глюкозы и продюсера Максима Фадеева.

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      Андрей Шеньшаков
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