Катя Лель напишет песню в соавторстве с инопланетной расой

Певица Катя Лель выпустит песню на галактическом языке, написанную расой Хамилия

Певица Катя Лель сообщила, что работает над композицией, написанной на «галактическом» языке цивилизацией Хамилия. Об этом сама артистка заявила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Творим Вселенскую мантру любви, которую спустила свыше цивилизация Хамилия. Пора уже принять нам эти чистые энергии. Благодарю высшие силы за доверие. Всему свое время, и это время пришло!» — рассказала Лель.

Ранее сообщалось, что автор хита «Мой шоколадный заяц» Катя Лель впервые прокомментировала конфликт Глюкозы и продюсера Максима Фадеева.