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13:01, 8 августа 2024Культура

Катя Лель впервые высказалась о конфликте Глюкозы с Фадеевым

Катя Лель заявила, что занимает нейтралитет в конфликте Глюкозы с Фадеевым

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская певица Катя Лель впервые высказалась о конфликте исполнительницы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) с продюсером Максимом Фадеевым. Ее слова приводит The Voice.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что занимает нейтральную позицию по отношению к обоим участникам конфликта. Она также выразила надежду, что Глюкоза и Фадеев наладят отношения.

«Хочу, чтобы каждый был человечен в своей ситуации, хочу, чтобы все-таки творчество не запрещалось. И люди нашли взаимопонимание во всем. Это очень важно», — пояснила Лель.

Ранее продюсер заявил, что хочет запретить Глюкозе через суд исполнять написанные им песни. Фадеев отметил, что поведение певицы во время скандального выступления в Красноярске переходит все границы. По словам медиаменеджера, из-за подобного поведения певицы страдает его репутация.

После этого исполнительница рассказала, что в 2007 году она с мужем приобрела у медиаменеджера права на публичное исполнение более 20 песен без ограничения сроков.

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      Мария Рюрикова
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