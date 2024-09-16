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13:03, 16 сентября 2024Мир

Китай опроверг данные США о якобы оказании помощи России

Посольство КНР опровергло данные США о якобы оказании помощи России по линии ВПК

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Китай выступает против распространения США и Великобританией ложных данных об оказании помощи России по линии поддержки ее военно-промышленного комплекса. Об этом заявила пресс-служба посольства КНР в Великобритании, сообщает Reuters.

«Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России», — говорится в публикации.

В посольстве также опровергли информацию о том, что Китай якобы мог передавать Москве вооружения.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере ВПК. Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он «прямо» заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.

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      Виктория Кондратьева
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