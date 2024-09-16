Родственники обвиняемого по делу «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой

Близкие обвиняемого по делу «Крокуса» готовы помочь ему с квартирой в Москве

Родственники одного из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовы были предоставить ему квартиру в Москве для содержания под домашним арестом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда об аресте.

В материалах говорится, что обвиняемый Юсуфзода Якубджони Давлатхон и его адвокат были против заключения его под стражу, так как мужчина имеет троих малолетних детей и мог находиться по месту жительства своих близких.

«В связи с чем просили избрать в отношении Юсуфзоды Я. Д. более мягкую меру пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина помог исполнителям теракта оплатить квартиру, в которой они жили накануне нападения на концертный зал.

2 июня сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Еще двое находятся под подпиской о невыезде.