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19:38, 16 сентября 2024Забота о себе

Любителей косметики с ретинолом предупредили об опасном побочном эффекте

Косметолог Егорова: неправильное применение кремов с ретинолом грозит дерматитом

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Кремы и сыворотки улучшают состояние кожи, но неправильное их применение грозит дерматитом. Об этом опасном побочном эффекте в беседе с «Лентой.ру» любителям такой косметики рассказала косметолог, ведущий тренер-методист компании Geltek Ирина Егорова.

По словам косметолога, средства с ретинолом действительно помогают в борьбе с морщинами, пигментацией, дряблостью кожи, тусклым цветом лица, прыщами и их последствиями. Однако результат зависит от некоторых нюансов: способа и режима применения ретинола, формы его выпуска и исходного состояния кожи.

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Егорова предупредила, что косметика с ретинолом может спровоцировать сильное раздражение кожи, называемое ретиноевым дерматитом. Такая негативная реакция кожи иногда также происходит при введении в домашний уход активных форм ретинола и синтетического ретиноида адапалена. Косметолог объяснила это тем, что из-за ретинола кожа становится более восприимчивой к различным раздражителям, в том числе к солнцу, и истончается.

При развитии ретиноевого дерматита кожа становится гиперчувствительной даже к привычным триггерам, может начать шелушиться, краснеть. В чувствительных зонах иногда возникает более активное воспаление, например, в уголках губ может развиться хейлит (воспаление, трещинки)

Ирина Егороваврач-косметолог

Ранее врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. В частности, дерматолог Кетаки Бхате предупредила, что упомянутый метод может привести к раздражению.

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      Наталья Обрядина
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