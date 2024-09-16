Мэр российского города уйдет в отставку

Мэр Тольятти Ренц решил уйти в отставку

Мэр Тольятти Николай Ренц решил уйти в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «63.ru | новости Самары».

По их данным, о том, что мэр покинет свой пост, стало известно во время оперативного совещания в правительстве Самарской области. Каких-либо других подробностей канал не привел.

«Николай Альфредович проинформировал меня сегодня, что принял решение уйти в отставку», — приводит KP.RU слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Глава области также отметил, что решение Ренца было поддержано.

Ранее стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский сразу после отставки уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным источника РИА Новости, экс-чиновник находится на СВО в составе добровольческого отряда. При этом Копайгородский официально об отъезде в зону боевых действий не сообщал.