Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 16 сентября 2024Россия

Мэр российского города уйдет в отставку

Мэр Тольятти Ренц решил уйти в отставку

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Мэр Тольятти Николай Ренц решил уйти в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «63.ru | новости Самары».

По их данным, о том, что мэр покинет свой пост, стало известно во время оперативного совещания в правительстве Самарской области. Каких-либо других подробностей канал не привел.

«Николай Альфредович проинформировал меня сегодня, что принял решение уйти в отставку», — приводит KP.RU слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Глава области также отметил, что решение Ренца было поддержано.

Ранее стало известно, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский сразу после отставки уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным источника РИА Новости, экс-чиновник находится на СВО в составе добровольческого отряда. При этом Копайгородский официально об отъезде в зону боевых действий не сообщал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

      Глава МИД Польши предложил Украине лишать гражданства за уклонение от мобилизации

      Делу о миллиардных хищениях у Минобороны России предрекли увеличение ущерба

      Бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру

      Россияне оценили важность поддержки здоровья от работодателя

      Экс-премьер Италии назвал лицемерной позицию властей по Украине

      Некоторых россиян предупредили об опасности кофе

      Танкист рассказал об эффективности «мангалов»

      Неудачи Андрея Губина в личной жизни объяснили

      Швеция захотела возглавить корпус НАТО в Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше