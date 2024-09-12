Экс-мэр российского курортного города сразу после отставки уехал на СВО

РИА Новости: бывший мэр Сочи Копайгородский участвует в СВО

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский участвует в специальной военной операции (СВО) в составе добровольческого отряда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сам бывший глава российского курортного города об отъезде в зону боевых действий публично не объявлял.

В свою очередь, Sochi1.ru выяснил, что Копайгородский отправился в зону СВО практически сразу после отставки, о которой чиновник сообщил в мае 2024 года. По информации источника портала в Горсовете, экс-мэр Сочи служит в качестве добровольца в Луганской народной республике на офицерской должности. «Он решил, что его военные знания сейчас пригодятся там», — сказал собеседник издания.

Согласно информации из открытых источников, в 2008 году Копайгородский закончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, после чего продолжил учебу в юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее стало известно, что на СВО отправился вице-мэр Лангепаса Мечислав Бучинский, курировавший жилищную политику, коммунальное хозяйство и транспорт. Его отъезду предшествовал громкий скандал вокруг строительства дорог в одном из микрорайонов города.