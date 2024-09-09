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19:05, 9 сентября 2024Россия

Стало известно об уходе российского вице-мэра на СВО после громкого скандала

Ura.ru: вице-мэр Лангепаса Бучинский отправился на спецоперацию

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вице-мэр Лангепаса Ханты-мансийского автономного округа Мечислав Бучинский отправился на специальную военную операцию (СВО) после громкого скандала со строительством дорог в одном из микрорайонов города. Об этом стало известно Ura.ru.

Агентство заметило чиновника на фотографии, опубликованной в соцсети «ВКонтакте» главой Лангепаса Сергеем Горобченко. На снимке изображена группа мужчин, заключивших контракт с Минобороны. В тексте поста мэр подчеркнул, что среди них есть «работник администрации города».

На своем посту Бучинский курировал жилищную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. Как пишет издание, заключению контракта с Минобороны предшествовал конфликт городской администрации с жителями микрорайона 4-а, где получали землю под возведение жилья многодетные семьи. Местные жители с 2016 года просили построить в этом месте дорогу. В том числе они устраивали флешмоб с рыбалкой в луже. В результате мэрия проиграла в суде омбудсмену Наталье Стребковой, обвинившей администрацию в бездействии, подчеркивает Ura.ru.

Официально информация об уходе Бучинского на СВО не подтверждена. На звонок журналистов агентства чиновник не ответил.

Ранее стало известно, что на спецоперацию решил отправиться первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев. Глава региона назвал мужчину настоящим патриотом и подчеркнул, что он уже работал на территории республик Донбасса, а также контролировал исполнение задач по восстановлению подшефной Чукотке территории Донецкой народной республики.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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