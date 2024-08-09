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09:54, 9 августа 2024Россия

Замгубернатора из российского региона решил отправиться на СВО

Кузнецов: первый замгубернатора Чукотки Исаев решил отправиться на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Рахим Исаев решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украину. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Кузнецов в Telegram-канале.

Глава Чукотки назвал Исаева настоящим патриотом. «Рахим Рамзанович работал на территории Луганской и Донецкой народных республик, а с 2023 года активно участвовал в помощи нашей подшефной территории в ДНР, контролировал исполнение задач по ее восстановлению, координировал организацию поставок», — написал Кузнецов.

Он уточнил, что замгубернатора на время участия в боевых действиях не будет лишаться своего поста.

Ранее сообщалось, что в Карелии ушедший на спецоперацию бывший глава поселка Мелиоративный Олег Гаврилюк избил мужчину у входа в продуктовый магазин.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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