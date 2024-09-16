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16:06, 16 сентября 2024Бывший СССР

МИД Украины сообщил о миллионе проживающих за границей мужчин призывного возраста

МИД Украины: за границей проживает миллион украинцев призывного возраста

Фото: Стрингер / РИА Новости

Около одного миллиона украинцев мобилизационного возраста сейчас живут за пределами Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает ТАСС.

«По оценкам украинской стороны, в Польше на сегодняшний день проживает около 300 тыс. украинцев мобилизационного возраста. Всего за границей — около 1 млн», — сказал министр.

Сибига напомнил, что Украина сотрудничает с Польшей по проекту подготовки военного подразделения на польской территории, которое планируют сформировать из проживающих за рубежом украинских добровольцев. По его словам, этот проект будет важным для усиления обороноспособности Украины.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Украине лишать мужчин гражданства за уклонение от мобилизации. По его словам, украинским властям необходимо создать материальную мотивацию для находящихся в европейских странах граждан Украины, чтобы привлечь их к службе в Вооруженных силах республики.

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      Илья Таксюр
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