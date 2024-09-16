Министр обороны Германии рассказал о планах по поставкам оружия Украине

Писториус: Германия в ближайшие два месяца передаст Украине шесть САУ PhZ 2000

Украина в ближайшие два месяца получит шесть немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Die Zeit.

Он уточнил, что в общей сложности планируется передать Киеву 12 таких установок. Глава оборонного ведомства также рассказал о запуске двух новых линий производства артиллерии.

По его словам, Германия сможет изготавливать эти САУ независимо от поставок взрывчатых веществ из-за границы.

Ранее Писториус сообщил, что ФРГ вместе с Данией и Нидерландами передаст Украине 77 танков Leopard 1A5 в качестве военной помощи. Он добавил, что Берлин уже поставил Киеву 58 танков подобной модификации.