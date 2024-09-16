Москвичей предупредили об окончании летней погоды

Синоптик Шувалов: летняя погода в Москве закончится 19-20 сентября

Летняя погода в Москве закончится 19-20 сентября. Об этом предупредил жителей столичного региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

По словам синоптика, в четверг и пятницу в столице ожидается северо-западный ветер. В Москву и область придут воздушные массы, сформированные над севером Европы, а температура понизится, пояснил Шувалов.

Вместо плюс 24-26 градусов Цельсия, как сейчас, дневные температуры опустятся до плюс 20-21 градуса Цельсия. «Естественно, поползет вниз в среднем на 3-5 градусов и ночная температура и уже практически повсеместно, за исключением центра Москвы, [она] будет в пределах плюс 7-10 градусов, то есть ниже плюс 10», — заявил метеоролог.

Шувалов подчеркнул, что в регионе сохранится малооблачная погода — осадков практически не будет. Заморозки тоже в ближайшее время не прогнозируются.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическое лето в Москве продлилось 130 дней. Норма составляет 99 суток — с 26 мая по 1 сентября включительно, указал синоптик.